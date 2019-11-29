Volvo в ноябре увеличила продажи в России на 6%

Российские дилеры Volvo в ноябре реализовали 959 автомобилей, что на 5,6% выше показателя годичной давности. По итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи Volvo составили 7699 машин – на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в ноябре стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 368 единицы (+37,3%). Второй результат по объему продаж показал компактный кроссовер ХС40, на котором остановили свой выбор 240 покупателей (+37,1%). Замыкает тройку лидеров Volvo полноразмерный кроссовер ХС90 – в прошлом месяце было реализовано 219 таких машин (-10,2%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Volvo начали прием заказов на спорт-седан премиум-класса S60 в стартовой комплектации Momentum. Стоимость переднеприводной версии с бензиновым двигателем T4 (190 л.с.) начинается от 2 млн 400 тыс. рублей. Цена Volvo S60 с полным приводом и бензиновым двигателем T5 (249 л.с.) составляет 2 млн 770 тыс. рублей. Поставки первых седанов S60 в комплектации Momentum российским дилерам Volvo запланированы на февраль 2020 года.

Кроме того, для заказа в России стал доступен подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine. Новинка предлагается в двух комплектациях – Inscription и R-Design – стоимостью 5 млн 379 тыс. рублей и 5 млн 499 тыс. рублей соответственно. Поставки первых XC60 T8 Twin Engine на российский рынок Volvo запланированы на февраль 2020 года.

В каких городах есть дилерские центры Volvo, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».