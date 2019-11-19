Volkswagen представил «заряженный» Polo нового поколения

Южноамериканский филиал Volkswagen представил серийную версию спортивного седана Virtus (в России продается под названием Polo). Новинка отличается спортивным обвесом в стилистике европейского Polo GTI, оригинальными 17-дюймовыми дисками, битопливным 150-сильным двигателем, богатым оснащением и декором в салоне.

Как пишет портал Motor.ru, конструктивно «заряженный» Polo мало чем отличается от обычных седанов: в основе платформа MQB A0, привод – на переднюю ось. Зато под капотом вместо стандартных «турботроек» 1.0 или атмосферного двигателя 1,6 литра установлен наддувный 150-сильный (крутящий момент 250 Нм) мотор 1.4 TSI. Для бразильского рынка двигатель адаптировали к потреблению этанола.

Внешне спортивную версию отличают бампера с черными вставками, радиаторная решетка и диодная передняя оптика с красной пронизывающей полоской, рисунок пятиспицевых 17-дюймовых колесных дисков, контрастные зеркала, а также маленький спойлер на крышке багажника. Красные тормозные суппорта, 18-дюймовые колеса со сложным рисунком от прошлогоднего концепта серийному седану не достались.

Cалон украшен красными вставками: декоративные элементы присутствуют на руле, центральном тоннеле, дверных картах и порогах. Принципиальные отличия исполнения GTS – спортивные передние кресла с развитой боковой поддержкой и виртуальная панель приборов.

В Бразилии продажи Volkswagen Virtus GTS в кузове «седан» начнутся в первом квартале 2020 года. По предварительным данным, цены на спортверсию будут начинаться со 100 тыс. реалов (около 1,52 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, базовый седан стоит 65,5 тыс. реалов (около 993 тыс. рублей).

В России седан Volkswagen Polo шестого поколения, аналогичный бразильскому Virtus, появится в 2020 году. Вполне вероятно, что со временем в нашей стране начнут продавать и спортивную версию седана, ведь сейчас у нас пользуется спросом «подогретая» 125-сильная модификация Polo GT с двигателем 1.4 TSI.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ноябре российские дилеры Volkswagen начали продажи седана Polo в новом, более доступном исполнении Select. Цены на специальную версию начинаются от 799,9 тыс. рублей. Volkswagen Polo Select предлагается со следующими двигателями: 90-сильным в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110-сильным в паре с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач.

Напомним, Volkswagen Polo является бестселлером марки на российском рынке. По итогам десяти месяцев 2019 года на этой модели остановили свой выбор 47115 покупателей (-2%).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».