Новый кроссовер Geely Coolray появится в России в первой половине 2020 года

Компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, вскоре появится на российском рынке пол названием Coolray. Эта модель уже получила одобрение типа транспортного средства, а старт продаж в России запланирован на первое полугодие 2020 года, сообщает прсс-служба Geely. Информация о дате официального запуска, а также о российских ценах на новый Geely Coolray будет опубликована в ближайшее время.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Geely представлен в России флагманским кроссовером Geely Atlas, бизнес-седаном Emgrand GT, седаном Emgrand 7 и кроссовером Emgrand X7. В скором времени на российском рынке появится еще один кроссовер Geely – модель GS. Стоимость Geely GS в базовой комплектации Comfort с механической коробкой передач составит 1 млн 299 тыс. 990 рублей, а топовый Geely GS Luxury с роботизированной коробкой передач можно будет заказать по цене от 1 млн 499 тыс. 990 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Geely реализовали 7260 автомобилей, что в 3,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник Geely Atlas, чьи продажи с начала года составили 5841 единицу. Как отмечается, высокая популярность Geely Atlas обусловлена появлением в России в конце февраля 2019 года долгожданной версии с 1,8-литровым турбированным двигателем. Также большое внимание клиентов Geely привлекла мультимедийная система Яндекс.Авто, которую в Geely Atlas начали устанавливать с августа 2019 года.

В каких городах России есть дилерские центры Geely, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».