Каждый десятый автомобиль в лизинге оформляется на физлицо

К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год».

Так, из примерно 20 тыс. сделок лизинга, совершенных в сентябре, чуть более 2 тыс. пришлось на физические лица. Это соответствует доле 10,5%, или примерно каждому десятому транспортному средству.

При этом в зависимости от типа ТС данный показатель может отличаться. К примеру, в сегменте легковых автомобилей доля лизинговых сделок, оформленных на физлица, составляет около 11%. У LCV и автобусов этот показатель выше (13% и 15% соответственно), а среди грузовиков, наоборот, ниже – 8%.

Полная информация по всем лизинговым сделкам в различных субъектах России, в том числе Крыму и Севастополе, содержится здесь.