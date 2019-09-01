АВТОСТАТ | На КАМАЗе выпущена 25-тысячная кабина К4

На КАМАЗе выпущена 25-тысячная кабина К4

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На КАМАЗе выпущена 25-тысячная кабина К4

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники
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КАМАЗ выпустил 25-тысячный каркас кабины для автомобилей поколения К4 с момента начала их производства в декабре 2013 года.

Напомним, в марте 2013 года был подписан приказ о подготовке производства новой кабины, спустя девять месяцев на новой линии были изготовлены первые 45 каркасов кабин. Через три года был выпущен 5-тысячный каркас, а еще через год – в октябре 2017-го – число кабин увеличилось до 10 тысяч, сообщает прес-служба КАМАЗа.

Новой кабиной оснащается семейство перспективных автомобилей, в числе которых популярный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801, бортовой автомобиль КАМАЗ-65207. На прессово-рамном заводе КАМАЗа полностью освоена сварка и окраска каркаса кабины К4, локализована штамповка 64 входящих деталей.

За сутки на заводе производят 70 каркасов кабин. После окраски каркасы кабин отправляются на автомобильный завод. Их перевозка осуществляется автотранспортом на специальных подставках. В ближайшее время для доставки каркасов на автомобильный завод будут задействованы беспилотные (автономные) автомобили «КАМАЗ», уже начаты их испытания на этом маршруте.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство грузовые автомобили камаз

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