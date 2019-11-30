Японский авторынок в ноябре упал на 15%

Японский авторынок в ноябре снизился на 14,5% до 205814 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за одиннадцать месяцев 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 627 тыс. 121 машину (-2%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 8% до 105835 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 20218 машин, что на 37,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 17298 автомобилей (-28,9%).





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