АВТОСТАТ | Японский авторынок в ноябре упал на 15%

Японский авторынок в ноябре упал на 15%

271 0

Японский авторынок в ноябре упал на 15%

Автомобильный рынок России - 2019
Все готовые отчёты

Японский авторынок в ноябре снизился на 14,5% до 205814 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за одиннадцать месяцев 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 627 тыс. 121 машину (-2%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 8% до 105835 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 20218 машин, что на 37,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Замыкает тройку лидеров Nissan, реализовавший 17298 автомобилей (-28,9%).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили японских (и не только) брендов, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: япония автомобильные рынки мировые рынки

Новости на тему

Итальянский авторынок в октябре продолжил рост

30 ноября 2019

Все новости

Статьи на тему

Японский электрошок («Эксперт-Авто»)

18 ноября 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Ведущие авторынки мира по итогам 9 месяцев 2019 года

6 ноября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно