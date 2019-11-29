Daimler сократит тысячи рабочих мест по всему миру до конца 2022 года

Немецкий автоконцерн Daimler AG сократит тысячи рабочих мест по всему миру до конца 2022 года, чтобы сэкономить на расходах в условиях крупных инвестиций в инновационные технологии. Это, как ожидается, позволит Daimler достичь цели снижения расходов на персонал на 1,4 млрд евро к концу 2022 года, пишет агентство "Интерфакс".

Как отмечают в Daimler, автомобильная отрасль находится в процессе крупнейшей трансформации в ее истории. Движение к CO2-нейтральной мобильности требует крупных инвестиций, в связи с чем, Daimler объявил о запуске программы, предназначенной для увеличения конкурентоспособности, развития инноваций и инвестиционных преимуществ. "Частью этой программы является сокращение расходов на персонал примерно на 1,4 млрд евро к концу 2022 года и, в частности, уменьшение числа управленческих постов по всему миру на 10%.

Руководство компании согласовало ключевые пункты программы с профсоюзами и пообещало проводить сокращения "максимально социально ответственно". Согласованные ранее гарантии сохранности рабочих мест в Германии остаются в силе до конца 2029 года, отмечают в компании. В дальнейшем Daimler предложит сотрудникам сокращение рабочих часов и будет очень строго подходить к продлению контрактов для временных рабочих.

Напомним, ранее другой немецкий автопроизводитель - Audi - объявил о планах сокращения 9,5 тыс. рабочих мест в Германии до 2025 года.

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