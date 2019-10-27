«Сатурн-Р» выкупил еще два автосалона обанкротившегося «Уралавтоимпорта»

Многопрофильный холдинг «Сатурн-Р» теперь полностью контролирует «автодеревню» обанкротившегося «Уралавтоимпорта» в Перми. Эту информацию газете «Коммерсант» подтвердил директор по развитию холдинга «Сатурн-Р» Сергей Репин. После покупки дилерских центров Nissan и Land Rover-Jaguar компания выкупила автосалоны Ford и Hyundai на шоссе Космонавтов. Сумма сделки составила около 150 млн рублей. Напомним, владелец автосалонов бывшего автохолдинга «Уралавтоимпорт» – «Юджи-Капитал» – свернул свою деятельность в 2018 году.

С профилем использования новых площадок в «Сатурн-Р» окончательно еще определяются. По словам С.Репина, площадки могут быть сданы в аренду либо использованы под действующие или новые дилерства «Сатурн-Р». Покупатели видят преимущества в планировке помещений и близости к уже принадлежащим холдингу салонам. Холдинг «Сатурн-Р» (владелец Александр Репин) реализует автомобили Land Rover, Jaguar, Audi, Renault, LADA, Nissan, Subaru, Suzuki, Datsun, KIA, Chrysler и Jeep. Основная часть его автосалонов расположена на шоссе Космонавтов, так же как и площадки «Уралавтоимпорта».

В данный момент площадку бывшего автосалона Ford арендуют автокомпании, продающие Haval и Suzuki. На месте салона Hyundai размещалась компания «Лайк Моторс», в отношении сотрудников которой краевая полиция возбудила уголовное дело по подозрению в мошенничестве, сейчас площадка пустует.

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