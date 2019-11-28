В России с 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, автомобилистов ждут несколько нововведений в ПДД.

Как сообщает портал SpeedMe.ru, с 1 декабря обязательным при эксплуатации автомобилей стало использование зимней резины. В период с декабря по январь все легковые машины в обязательном порядке должны быть «обуты» в «липучки» или шипованные шины.

Кроме того, для автомобилей категории M и N по классификации Таможенного союза будет действовать новый экокласс – Евро-6. Это относится к легковым машинам, автобусам, троллейбусам и любым грузовикам.

Помимо прочего, все автовладельцам в срок до 2 декабря необходимо оплатить налоги за 2018 год, в том числе и транспортный налог. В противном случае будет начисляться пеня за каждый день просрочки.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2019 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 52,4 млн единиц. Легковые автомобили занимают в нем долю в 84%, что соответствует 44,1 млн экземпляров. На легкую коммерческую технику приходится почти 8% парка, или более 4,1 млн машин. Также в стране зарегистрировано почти 3,8 млн грузовых автомобилей, их доля в парке - более 7%. Наконец, менее 1% российского парка занимают автобусы, которых в России насчитывается 0,4 млн единиц.

Кроме того, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили средний возраст легковых автомобилей в РФ (на 1 июля 2019 года). Согласно результатам исследования, средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет 13,4 года. При этом у иномарок данный показатель ниже – 11,2 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые легковые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».