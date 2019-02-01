Во второй половине ноября только 3 бренда изменили цены на автомобили

По результатам мониторинга цен на новые автомобили эксперты сайта «Цена Авто» во второй половине* ноября зафиксировали изменение стоимости у моделей трех брендов, официально представленных на российском рынке.

Так, китайский бренд Chery продолжил обновление прайс-листов для своих кроссоверов. При этом один из них, Tiggo 3, стал дороже на 10 тыс. руб., а другой, Tiggo 2, напротив, подешевел на 50 тыс. руб.

Прибавку к ценам получил новый японский внедорожник Suzuki Jimny. Все его комплектации стали дороже на 30 тыс. руб.

Не остался в стороне и отечественный АВТОВАЗ, который объявил цены на все модели семейства LADA Vesta 2020 модельного года. При этом изменения в стоимости затронули лишь автомобили с МКП. Версии с бесступенчатой автоматической трансмиссией, поступившие в продажу на днях, пока продаются по озвученным ранее ценам.

Большинство же комплектаций на «механике» у седанов Vesta, Vesta Cross, Vesta Sport и универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross получили прибавку в размере от 2 до 52 тыс. руб. Исключением стала лишь базовая комплектация Classic у седана Vesta, которая подешевела на 20 тыс. руб., а также стартовые комплектации Vesta SW и Vesta SW Cross, сохранившие прежние ценники.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 16 по 30 ноября 2019 года