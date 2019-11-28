ТОП-10 регионов России по продажам отечественных автомобилей с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 10 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом отечественных марок в РФ составил 1,2 млн единиц. Это на 3% ниже результата годичной давности.

Крупнейшим региональным рынком по перепродаже отечественных машин является Краснодарский край, показатель которого за январь – октябрь составил 64,7 тыс. штук, что на 6% меньше, чем годом ранее. На втором месте в этом рейтинге расположился Башкортостан (48,3 тыс. шт.; -2%), на третьем – Дагестан (45,2 тыс. шт.; -5%). Московская область с 42,4 тыс. перепроданных автомобилей отечественных брендов (-0,5%) – только четвертая, Татарстан (41,1 тыс. шт.; +1%) – пятый.

Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург даже не попали в ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка подержанных отечественных легковых машин. Сюда входят: Ростовская область (40,5 тыс. шт.; -8%), Самарская область (40,4 тыс. шт.; -3%), Ставропольский край (39,6 тыс. шт.; -4%), Челябинская область (38,7 тыс. шт.; -2%) и Свердловская область (37,1 тыс. шт.; -7%).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили региональный рейтинг по продажам иномарок с пробегом.

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