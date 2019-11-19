Опубликованы первые изображения нового Skoda Rapid для России

Вслед за первым эскизом компания Skoda опубликовала два новых изображения лифтбека Rapid второго поколения, который появится на российском рынке в первой половине 2020 года.
Экстерьер автомобиля отличают резко очерченные фары стреловидной формы. Кристаллический дизайн фар со встроенными светодиодами напоминает о традициях производства знаменитого богемского хрусталя, отсылая к богатому историческому наследию марки. Выразительная полоса светодиодных дневных ходовых огней гармонирует с контуром решетки радиатора, сообщает пресс-служба Skoda.
Задняя часть нового Rapid также претерпела существенные изменения. В эффектных зауженных L-образных задних фонарях снова прослеживаются кристаллические мотивы. Сами фонари разделены на две секции: одна встроена в пятую дверь, а вторая уходит на крылья. Горизонтальные узкие катафоты расположены параллельно задним фонарям. Рельефная грань и надпись Skoda украшают крышку багажника. Ее оформление сочетается с характерной для кузова лифтбек функциональностью: она открывается вместе со стеклом, обеспечивая легкий доступ ко всему содержимому багажного отделения и делая особенно удобной погрузку крупногабаритных предметов.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компактный лифтбек Skoda Rapid является безусловным бестселлером марки на российском рынке – по итогам десяти месяцев 2019 года реализация этой модели составила 28689 автомобилей (-1%). В настоящее время стоимость Skoda Rapid в начальной комплектации Active с двигателем 1,6 л (90 л.с.) и МКП составляет 797 тыс. рублей. Топовая версия Monte Carlo с двигателем 1,4 л (125 л.с.) и АМТ предлагается за 1 млн 157 тыс. рублей.
Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».