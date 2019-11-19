Опубликованы первые изображения нового Skoda Rapid для России

Вслед за первым эскизом компания Skoda опубликовала два новых изображения лифтбека Rapid второго поколения, который появится на российском рынке в первой половине 2020 года.

Экстерьер автомобиля отличают резко очерченные фары стреловидной формы. Кристаллический дизайн фар со встроенными светодиодами напоминает о традициях производства знаменитого богемского хрусталя, отсылая к богатому историческому наследию марки. Выразительная полоса светодиодных дневных ходовых огней гармонирует с контуром решетки радиатора, сообщает пресс-служба Skoda.

Задняя часть нового Rapid также претерпела существенные изменения. В эффектных зауженных L-образных задних фонарях снова прослеживаются кристаллические мотивы. Сами фонари разделены на две секции: одна встроена в пятую дверь, а вторая уходит на крылья. Горизонтальные узкие катафоты расположены параллельно задним фонарям. Рельефная грань и надпись Skoda украшают крышку багажника. Ее оформление сочетается с характерной для кузова лифтбек функциональностью: она открывается вместе со стеклом, обеспечивая легкий доступ ко всему содержимому багажного отделения и делая особенно удобной погрузку крупногабаритных предметов.