Mazda отзывает в России более 35 тысяч кроссоверов CX-7

Компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 35801 кроссовера Mazda CX-7, реализованного с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года. Причина отзыва заключается в том, что на некоторых автомобилях происходит помутнение рассеивателя заднего фонаря, который из-за этого при включении фонаря стоп-сигнала или заднего габаритного фонаря выглядит белым, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнена проверка и, в случае подтверждения наличия неисправности, произведена замена обоих задних фонарей модифицированными (при этом автомобиль должен быть оборудован оригинальными фонарями, установленными при производстве). Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в сентябре компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 206 кроссоверов Mazda CX-9, реализованных c ноября 2017-го по апрель 2018 года. Причиной отзыва стало возможное возникновение на некоторых автомобилях неисправностей, вызванных слабым удерживающим усилием в разъемах жгута провода. Это приводит к нарушению электрической связи между различными модулями управления транспортным средством. В зависимости от разъема неисправности могут возникать в системе подушек безопасности переднего пассажира, в указателях поворота, в системе пуска двигателя, в виде некорректных предупреждений о неисправностях на комбинации приборов. На автомобилях должен быть выполнен ремонт комплекта жгутов проводов, восстановлено удерживающее усилие в разъемах с использованием специального инструмента и ремонтного комплекта.

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