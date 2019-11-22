В Ростовской области владельцев машин на газе освободят от транспортного налога

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли законопроект, в соответствии с которым владельцы машин на газомоторном топливе с января 2020 года будут полностью освобождены от уплаты транспортного налога на три года. Об этом сообщил председатель заксобрания региона Александр Ищенко, отметив, что подобная мера позволит стимулировать жителей и предприятия Ростовской области к переходу на использование газомоторного топлива. По его словам, обсуждаются и другие меры стимулирования перехода на более экологичное топливо, в том числе налоговые, пишет агентство "ТАСС".

Ранее в пресс-службе губернатора сообщали, что власти Ростовской области планируют в течение пяти лет направить порядка 3,4 млрд рублей на закупку работающей на газовом топливе коммунальной техники.

Как сообщал ранее председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, количество газовых заправок в России в 2024 году может вырасти почти до 1 тысячи единиц. Он напомнил, что, начиная с 2019 года, выделяются средства из федерального бюджета для субсидирования строительства газозаправочных станций. В текущем году такую бюджетную поддержку получат 17 регионов на общую сумму порядка 3,3 млрд рублей, в 2020 году - будет 27 субъектов РФ. Субсидия составляет порядка 40 млн рублей на одну заправку. При средней стоимости строительства одной заправки в 80-100 млн рублей, субсидия может покрыть почти половину затрат.

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