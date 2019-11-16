Продажи гибридных автомобилей в России снизились на 6%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2019 года в нашей стране было реализовано 266 новых легковых автомобилей с гибридной силовой установкой (ДВС и электромотор). Это на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года (282 шт.).

Более половины (52%) продаваемых гибридных машин приходится на японский бренд Lexus, показатель которого за январь – октябрь достиг 138 единиц, увеличившись на 39%. Второе место в этом рейтинге занимает Porsche (53 шт.; рост в 2,1 раза), которому принадлежит пятая часть от общего объема. Третью и четвертую строчки делят Land Rover (22 шт.; рост в 2 раза) и Mercedes-Benz (22 шт.; -41%). Замыкает пятерку лидеров Volvo (17 шт.; рост в 3,4 раза).

Среди моделей по объемам реализации гибридов тоже лидирует Lexus. Так, на первой позиции находится кроссовер RX, гибридные версии которого за 10 месяцев разошлись тиражом в 52 экземпляра. Lexus UX (45 шт.) – второй, Porsche Cayenne (43 шт.) – третий, а Lexus NX 300h (41 шт.) – четвертый. В первой пятерке также оказывается и гибридный Land Rover Range Rover, чей результат составил 19 единиц.

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