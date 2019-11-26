Audi сократит до 9,5 тыс. рабочих мест в Германии до 2025 года

Компания Audi AG, входящая в группу Volkswagen, планирует сократить до 9,5 тыс. рабочих мест в Германии в период до 2025 года в рамках программы оптимизации операций, которая, как ожидают в компании, добавит к ее прибыли порядка 6 млрд евро в следующие 10 лет. Эти средства Audi планирует тратить на разработку технологий для электромобилей и цифровых сервисов, сообщает агентство "Финмаркет". Как отмечается, принятые решения касаются оптимизации производственных мощностей двух предприятий Audi в Германии, а также социально ответственной корректировки рабочей силы.

По соглашению с профсоюзом сокращения рабочих мест будут проводиться за счет добровольных увольнений и запуска новой программы раннего выхода на пенсию. Причем сокращения коснутся и менеджмента Audi. Оставшиеся 50 тыс. сотрудников в Германии получат гарантии сохранности их рабочих мест на период до конца 2029 года.

В то же время, автопроизводитель планирует создать до 2 тыс. новых рабочих мест в таких сферах, как электрическая мобильность и дигитализация. Объявленные меры "увеличат производительность операций и будут способствовать устойчивому усилению конкурентоспособности германских предприятий", заявил гендиректор Audi Брэм Шот.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 апреля 2020 года новым руководителем компании Audi станет Маркус Дюсманн, который до недавнего времени входил в состав совета директоров BMW. На новом посту он заменит Брэма Шота, который временно исполняет обязанности главы совета директоров компании из Ингольштадта. Последний, в свою очередь, заступил на должность Руперта Штадлера, арестованного немецкими властями в июне 2018 года по подозрению в участии в дизельном скандале вокруг концерна Volkswagen. Экс-руководителя Audi подозревают в мошенничестве и участии в рекламной кампании, содержащей заведомо неверные сведения. На данный момент он освобожден из-под стражи, однако до сих пор находится под следствием.

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