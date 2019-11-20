Jaguar попрощается с седаном XJ «коллекционной» спецверсией

Последняя партия из 300 седанов Jaguar XJ текущего поколения, перед тем как модель на конвейере сменит преемник, выйдет на рынок под именем XJ Collection Special Edition. Спецверсия будет доступна только в США по цене от 85 тыс. долларов, что эквивалентно 5,5 млн рублей по текущему курсу, пишет портал Motor.ru.

Прощальная модификация «икс-джея» базируется на длиннобазном варианте XJL Supercharged с компрессорной пятилитровой «восьмеркой» и задним приводом. В спецификации для американского рынка двигатель выдает 477 л.с. и 575 Нм крутящего момента и работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». С места до 60 миль в час (97 км/ч) такой седан разгоняется за 4,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Коллекционное издание Jaguar XJ отличается эксклюзивными сочетаниями цветов кузова и салона, декоративными панелями из дубового шпона с лазерной гравировкой, недоступной для других версий седана, памятным оттиском в салоне с текстом «XJ One of 300 Collection». В стандартное оснащение машины вошли адаптивный круиз-контроль, помощник при парковке, камеры кругового обзора и всесезонные шины.

Седан нового поколения не будет похож на традиционные автомобили этого сегмента. Модель перейдет на электротягу, что даст больше свободы дизайнерам, и станет просторнее. Тизер преемника «икс-джея» был показан на Франкфуртском автосалоне во время презентации нового Land Rover Defender.

В России Jaguar XJ продается с компрессорным V6 3.0 (340 л.с. и 450 Нм), 5,0-литровой «восьмеркой» на 510 сил (625 Нм) либо 3,0-литровым дизелем, выдающим 300 л.с. и 700 Нм момента. Стоимость модели составляет от 6 млн 590 тыс. рублей.

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