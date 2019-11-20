АВТОСТАТ | Jaguar попрощается с седаном XJ «коллекционной» спецверсией

Jaguar попрощается с седаном XJ «коллекционной» спецверсией

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Jaguar попрощается с седаном XJ «коллекционной» спецверсией

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Последняя партия из 300 седанов Jaguar XJ текущего поколения, перед тем как модель на конвейере сменит преемник, выйдет на рынок под именем XJ Collection Special Edition. Спецверсия будет доступна только в США по цене от 85 тыс. долларов, что эквивалентно 5,5 млн рублей по текущему курсу, пишет портал Motor.ru.

Прощальная модификация «икс-джея» базируется на длиннобазном варианте XJL Supercharged с компрессорной пятилитровой «восьмеркой» и задним приводом. В спецификации для американского рынка двигатель выдает 477 л.с. и 575 Нм крутящего момента и работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». С места до 60 миль в час (97 км/ч) такой седан разгоняется за 4,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Коллекционное издание Jaguar XJ отличается эксклюзивными сочетаниями цветов кузова и салона, декоративными панелями из дубового шпона с лазерной гравировкой, недоступной для других версий седана, памятным оттиском в салоне с текстом «XJ One of 300 Collection». В стандартное оснащение машины вошли адаптивный круиз-контроль, помощник при парковке, камеры кругового обзора и всесезонные шины.

Седан нового поколения не будет похож на традиционные автомобили этого сегмента. Модель перейдет на электротягу, что даст больше свободы дизайнерам, и станет просторнее. Тизер преемника «икс-джея» был показан на Франкфуртском автосалоне во время презентации нового Land Rover Defender.

В России Jaguar XJ продается с компрессорным V6 3.0 (340 л.с. и 450 Нм), 5,0-литровой «восьмеркой» на 510 сил (625 Нм) либо 3,0-литровым дизелем, выдающим 300 л.с. и 700 Нм момента. Стоимость модели составляет от 6 млн 590 тыс. рублей.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Jaguar, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: сша премиум-марки спецверсии потери jaguar jaguar land rover jaguar xj

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