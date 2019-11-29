Skoda рассказала о новинках для России в 2020 году

Компания Skoda в 2020 году представит на российском рынке сразу несколько новинок. Так, уже в первом квартале в дилерских центрах появится кроссовер Skoda Karoq, в первом полугодии – новый Rapid, а в четвертом квартале – новое поколение Octavia. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Skoda Auto Россия, добавив, что технические характеристики и комплектации для российского рынка Karoq и Rapid будут раскрыты в середине декабря 2019 года, а по Octavia данные будут позднее. Других новинок, равно как и моделей, покидающих российский рынок, в следующем году не планируется.

Напомним, в октябре российские дилеры Skoda начали продажи обновленного флагмана чешского бренда – Skoda Superb. Новинка предлагается в кузовах «лифтбек» и «универсал», а также в версиях SportLine и Laurin & Klement.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Skoda реализовали 70386 автомобилей, что на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,9% против 4,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в январе – октябре остается компактный лифтбек Rapid, чьи продажи составили 28689 единиц (-1%). Второе место заняла Skoda Octavia – на ней остановили свой выбор 20717 покупателей (+5%). Замыкает тройку лидеров Skoda Kodiaq с показателем 19881 проданной машиной (+71%).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».