Седан Datsun on-DO в базовой комплектации за два года стал дороже на 46 тысяч рублей

Отследив динамику изменения стоимости седана Datsun on-DO, эксперты «Цена Авто» составили график изменения минимальной и максимальной цен этой модели за последние два года (начиная с ноября 2017-го). Оказалось, что за это время стоимость* автомобиля в стартовой комплектации выросла на 46 тыс. рублей.

Сегодня седан Datsun on-DO является самой доступной иномаркой на российском рынке. На выбор покупателям предлагается 15 его комплектаций. Цена за автомобиль 2019 производственного года с двигателем 1,6 л (87 л.с.) и МКП в начальной комплектации Access составляет 490 тыс. руб., в топовой версии Dream II - 667 тыс. руб.

Сколько может стоить Datsun on-DO (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций