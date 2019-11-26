Hyundai построит свой первый завод в Индонезии

Корейский автоконцерн Hyundai Motor подписал с индонезийским правительством соглашение о строительстве автозавода на острове Ява. Общая сумма инвестиций до 2030 года составит 1,55 млрд долларов, сообщает агентство "ТАСС".

Планируется, что строительство завода, который будет находиться в 40 км от Джакарты, завершится в 2021 году. Продукцию предприятия будут поставлять и в другие страны Юго-Восточной Азии, а также, возможно, в Австралию и на Ближний Восток. Первоначально завод сможет выпускать около 150 тыс. автомобилей в год, к 2030 году выйдет на показатель в 250 тыс. автомобилей в год.

По итогам десяти месяцев 2019 года Hyundai Motor реализовала по всему миру 3 млн 630 тыс. автомобилей (-3,8%). При этом в Корее продажи увеличились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 612,3 тыс. единиц. Реализация Hyundai Motor на внешних рынках сократилась на 5,1% до 3 млн 017 тыс. автомобилей. Самой продаваемой моделью является кроссовер Tucson. Как отмечается, пониженный спрос на развивающихся рынках сказался на зарубежных продажах, несмотря на продолжающийся рост реализации различных моделей кроссоверов Hyundai в Северной Америке и Европе.

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