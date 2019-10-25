Volkswagen реализовал 100-тысячный e-Golf

Компания Volkswagen передала 100-тысячный e-Golf клиенту на Стеклянной Мануфактуре (Дрезден). Модель была выпущена на рынок в 2014 году и стала одной самых популярных в классе электромобилей в Европе и других странах. Это второй электромобиль Volkswagen после e-up!, который появился в 2013 году, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Напомним, производство автомобиля e-Golf началось в Вольфсбурге в 2014 году. Мощность e-Golf составляет 100 кВт (136 л.с.), дальность пробега достигает 230 км в соответствии со всемирной согласованной процедурой испытаний (WLTP). Благодаря высокому спросу 2,5 года назад модель также начали производить на заводе в Дрездене. Следующей осенью здесь будет запущена сборочная линия ID.3, серийное производство которого началось в Цвиккау в ноябре.

Функции Стеклянной Мануфактуры как сборочной площадки планируется расширить, при этом особый акцент будет сделан на электромобилях. В настоящее время в Дрездене клиентам передается около 1300 автомобилей в год. В ближайшее время этот показатель значительно вырастет.

Около 27,9 тыс. автомобилей e-Golf было передано клиентам со всего мира с января по октябрь 2019 года, при этом продажи за 2018 год в общей сложности составили 24,8 тыс. автомобилей. В число пяти крупнейших рынков в этом году вошли Норвегия, Германия, США, Великобритания и Нидерланды.

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