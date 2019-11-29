Сбербанк и Cognitive Technologies займутся совместной разработкой беспилотных машин

Сбербанк и группа компаний Сognitive Technologies 28 ноября подписали соглашение о создании совместного предприятия Cognitive Pilot для развития беспилотных технологий. Закрытие сделки состоится в декабре 2019 года, говорится в совместном сообщении сторон. Сбербанк получит 30% акций Cognitive Pilot, а 70% акций будут принадлежать основателям и менеджменту Сognitive Technologies. Возглавит компанию Ольга Ускова, основатель Cognitive Technologies.

Cognitive Pilot будет работать над развитием усовершенствованных систем помощи водителю автомобиля (ADAS) на базе технологий искусственного интеллекта и систем автономного управления наземными транспортными средствами и промышленными устройствами. Cognitive Technologies уже имеет продукцию для индустрий транспорта, сельского хозяйства и производства автомобилей, пользующуюся спросом как среди отечественных, так и у зарубежных клиентов. В свою очередь, Сбербанк в этом году стал центром компетенции по развитию искусственного интеллекта в России, и экспертиза в области технологий для беспилотников будет востребована и послужит ускоренному развитию этой компетенции в стране.

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