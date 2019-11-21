АВТОСТАТ | Итальянский авторынок в октябре продолжил рост

Итальянский авторынок в октябре продолжил рост

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Итальянский авторынок в октябре продолжил рост

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Автомобильный рынок Италии в октябре увеличился на 6,7% и составил 156851 машину. Таким образом, положительная динамика фиксируется второй месяц подряд. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), рост продаж отчасти обусловлен низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. По итогам десяти месяцев 2019 года реализация машин в Италии снизилась на 0,9% и составила 1 млн 624 тыс. 922 единицы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в октябре реализовал 21487 машин (-4,7%). Второе место занимает Volkswagen, чьи продажи выросли на 8,4% и составили 16890 единиц. На третьей строчке идет Ford с показателем 10772 реализованных автомобиля (+1,6%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (9772 шт., +9,2%) и Renault (8368 шт.,+11,2%).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи италия авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

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