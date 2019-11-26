КАМАЗ открыл фирменный автоцентр на Кубе

КАМАЗ открыл на Кубе фирменный автоцентр, который расположен в особой зоне экономического развития «Мариель» (ZEDM), в 45 км от Гаваны. Его строительство осуществлялось официальным дилером КАМАЗа в этой стране – компанией Autocentro ZED S.A. Автоцентр оснащен самым современным оборудованием, на его территории предусмотрена организация учебных классов, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как рассказал генеральный директор Внешнеторговой компании «КАМАЗ» (ВТК) Рафаил Гафеев, постоянное наличие запасных частей будет обеспечивать необходимый уровень технической готовности парка автотехники «КАМАЗ» на Кубе, который насчитывает порядка 8500 единиц, поскольку поставки продолжаются на протяжении уже нескольких десятилетий. Мобильные мастерские позволят обеспечивать выездное обслуживание и ремонт в отдаленных районах острова. Работать в открывшемся автоцентре будут кубинские специалисты. Для обучения особенностям устройства и обслуживания автомобилей нового модельного ряда к ним будут выезжать специалисты КАМАЗа.

Напомним, самым значительным контрактом Внешнеторговой компании «КАМАЗ» за последнее время стали поставки крупной партии автомобилей «КАМАЗ» в 2016 – 2018 годах: тогда за океан отправились около двух тысяч единиц техники. Обязательство по строительству фирменного сервисного центра было обозначено при подписании этого контракта. Сегодня обсуждаются новые проекты поставки автотехники для различных предприятий и министерств кубинской промышленности, совместно прорабатываются и варианты финансирования поставок.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ совместно с компанией UzAuto Trailer официально запустили в Узбекистане новую линию сборки шасси автомобилей «КАМАЗ». А в 2020 году КАМАЗ планирует начать сборку грузовой техники во Вьетнаме, которая была приостановлена.

Напомним, основными экспортными рынками КАМАЗа в настоящее время являются Средняя Азия, Казахстан и Вьетнам. Кроме того, в рамках выполнения трехлетнего контракта на поставку двух тысяч автомобилей КАМАЗ в Туркменистан уже отгружена первая партия из 982 штук.

Как сообщалось ранее, по итогам 2019 года КАМАЗ планирует реализовать на внешних рынках 5 тыс. грузовых автомобилей.

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