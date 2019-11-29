В ходе подготовки обзора «Used cars report» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что за 10 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом иностранных брендов в России составил 3,3 млн единиц. Это на 1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего подержанных иномарок в стране покупают жители Подмосковья – за отчетный период они стали обладателями 242 тыс. таких машин, что на 10% выше результата января – октября 2018 года. На втором месте регионального рейтинга находится Москва (197,3 тыс. шт.), где, наоборот, наблюдается падение вторичного рынка иномарок (-9%). Замыкает тройку лидеров Краснодарский край (151,3 тыс. шт.; +1%).

Санкт-Петербург занял четвертую строчку с показателем 136,4 тыс. перепроданных легковых автомобилей зарубежных брендов (-5%). Свердловская область (98 тыс. шт.; -1%) – на пятой позиции. В ТОП-10 субъектов РФ по продажам иномарок с пробегом также пошли: Новосибирская область (94,7 тыс. шт.; +2%), Ростовская область (91,6 тыс. шт.; -1%), Приморский край (89,5 тыс. шт.; +3%), Красноярский край (81,8 тыс. шт.; +4%) и Башкортостан (80,5 тыс. шт.; +3%).

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