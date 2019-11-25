Toyota Camry в октябре остается бестселлером марки в России

Российские дилеры Toyota в октябре реализовали 7887 автомобилей, что на 6% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2019 года продажи Toyota на российском рынке составили 82281 машину (-5%). В результате Toyota заняла шестое место среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,8%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в октябре стал бизнес-седан Camry, который нашел 2685 покупателей (-18%). Продажи кроссовера RAV4 составили 1721 экземпляр (-12%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 30 октября российские дилеры Toyota начали продажи кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого налажено на заводе в Санкт-Петербурге. Цены на новинку в базовой комплектации «Стандарт» стартуют с отметки в 1 млн 756 тыс. рублей за переднеприводную версию с 2-литровым мотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость топовой комплектации «Престиж Safety», оснащенной двигателем 2,5 л в паре с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом, составляет 2 млн 661 тыс. рублей.

В каких городах есть дилерские центры Toyota, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».