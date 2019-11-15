АВТОСТАТ | Volkswagen Tiguan в октябре стал самым продаваемым кроссовером в Европе

Volkswagen Tiguan в октябре стал самым продаваемым кроссовером в Европе

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Volkswagen Tiguan в октябре стал самым продаваемым кроссовером в Европе

Автомобильный рынок России - 2019
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Компактный кроссовер Volkswagen Tiguan по итогам октября вошел в пятерку самых популярных моделей в Европе, став при этом бестселлером в сегменте SUV. Как отмечают в Volkswagen, наибольший рост спроса на автомобили марки зафиксирован в Германии.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 34362 реализованных машины (+6,4%). Второе место заняла Renault Clio, чьи продажи составили 19576 автомобилей (-17,4%). Третий результат показал Volkswagen Polo – реализация этой модели снизилась на 7,8% до 19225 единиц. Далее идет Ford Fiesta, на которой остановили свой выбор 18919 европейских покупателей (-9,5%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом 18543 экземпляра (+22,1%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Toyota Yaris (18280 шт., -3,7%), Renault Captur (17850 шт., +44,7%), Peugeot 208 (17746 шт., -0,9%), Citroen C3 (17698 шт., +4,1%) и Skoda Octavia (17608 шт., -2,5%).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили этих и других брендов, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки volkswagen volkswagen tiguan

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