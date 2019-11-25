Средний возраст легковых автомобилей в России – 13,4 года

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование парка легковых автомобилей в РФ (на 1 июля 2019 года) и определили его средний возраст.

Согласно результатам исследования, средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет 13,4 года. При этом у иномарок данный показатель заметно ниже – 11,2 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет.

Среди машин иностранных брендов самый «молодой» парк имеют китайские (7,4 года). Средний возраст корейских автомобилей – 7,8 года, американских – 10,7 года. У европейских машин этот показатель составляет 11,1 года. Самые возрастные среди иномарок – японские, результат которых совпадает с общероссийским (13,4 года).

У отечественных брендов наименьший средний возраст имеет УАЗ (15,1 года), немногим выше он у автомобилей LADA (16,4 года).

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