Lifan не намерен прекращать продажи в России

Российский офис Lifan прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг бренда. Ранее «Авто Mail.ru» сообщил, что Lifan якобы уже продал один из своих заводов в китайском Чунцине и остановил второй.

В свою очередь, в представительстве Lifan заявили «Российской газете», что компания не продавала один из заводов, а передала участок под ним в пользу государства, а также реализовала часть недвижимости. Эти операции принесли свыше 10 млрд юаней (около 100 млрд рублей), которые планируется направить на «усиление сегмента производства автомобилей». При этом «Россия остается приоритетным рынком для Lifan Industry», а «знание бренда, доверие к марке среди покупателей, широкая дилерская сеть и качество сервиса – это фундамент, который позволит компании вернуть свои позиции», уверены в российском офисе.

Там снова пообещали, что возобновят продажи кроссоверов Lifan X70 в России, это должно произойти в конце декабря. Как сообщалось ранее, в Россию будут поставляться такие же кроссоверы, что выпускались раньше в Черкесске – с таким же двигателем (2 л, мощность 136 л.с.), передним приводом и двумя трансмиссиями на выбор – 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

По данным портала «Китайские автомобили», на первое время запланировано пять комплектаций. Минимальная (Standart MT) будет стоить 989 тыс. рублей. Что касается других версий, то дилеры будут предлагать покупателям версию Comfort MT за 1 млн 039 тыс. 900 рублей, Luxury MT – за 1 млн 099 тыс. 900 рублей. Аналогичные комплектации с вариатором оценены в 1 млн 109 тыс. 900 рублей и 1 млн 159 тыс. 900 рублей соответственно.

Позже рестарт произойдет и с моделью Myway. Для импорта 7-местных кроссоверов из Китая тоже планируется получить ОТТС. По итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Lifan снизили реализацию в 3,4 раза до 3693 автомобилей.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».