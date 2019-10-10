MINI сохранит ДВС как минимум до 2030 года

Принадлежащий концерну BMW бренд MINI продолжит развивать направление электромобилей, однако машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания из линейки не уйдут как минимум еще лет десять. Об этом изданию Top Gear заявил глава бренда MINI Бернд Кёрбер, по словам которого в модельном ряду марки электрокары будут соседствовать с машинами с ДВС до 2030 года.

Пока что в компании не загадывают, останутся ли автомобили с традиционными моторами в гамме после указанного срока. Это, судя по всему, будет зависеть от покупательского спроса, пишет портал «Колеса.ру». По словам Бернда Кёрбера, клиенты MINI раньше многих других «переходят к новым тенденциям», так что, возможно, электрификация бренда действительно полностью завершится уже примерно через десять лет.

Бернд Кёрбер добавил, что владельцы автомобилей MINI, как правило, путешествуют на меньшие расстояния по сравнению, к примеру, с собственниками машин BMW. А значит, им довольно скромный по нынешним меркам запас хода в 240 км, скорее всего, подойдет (вероятно, речь идет о показателе, рассчитанном по циклу WLTP). Он пояснил, что модели бренда ориентированы в основном на городских жителей, которые нечасто отправляются в длительные поездки.

Между тем, MINI будет сотрудничать с китайским автопроизводителем Great Wall. В рамках этого партнерства, в частности, будет разработан электрокар марки MINI следующего поколения. Китайское правительство недавно разрешило создание совместного предприятия, завод начнет выпуск машин в 2022 году. Известно, что автомобиль получит иную платформу, которая позволит сделать габариты нового Cooper SE меньше.

Напомним, свой пока что единственный массовый электрокар MINI представила летом текущего года. Он создан по мотивам концепта MINI Electric, который был показан в 2017 году. От шоу-кара конвейерной модели достались лишь колесные диски и желтая полоска со значком в виде штепселя на заглушке, установленной вместо радиаторной решетки. MINI оснастила «розеточный» Cooper SE 184-сильным электромотором (270 Нм), которым оснащается BMW i3s. Под полом салона установлена Т-образная батарея емкостью 32,6 кВт/ч. На одной зарядке электрокар может проехать около 235-270 км (по циклу WLTP), для зарядки до 80% от быстрого терминала понадобится 35 минут. На разгон с места до «сотни» электрической «трехдверке» MINI нужно 7,3 секунды (на 0,6 секунды больше, чем бензиновому хэтчу со 192-сильным мотором). Максимальная скорость электрокара составляет 150 км/ч.

Выпуск модели первого поколения налажен на главном заводе в Оксфорде, с этого же конвейера сходят и обычные MINI. Cooper SE направятся к европейским клиентам в следующем году. Известна начальная цена «зеленого» хэтча в Великобритании – 24,4 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 2,01 млн рублей по актуальному курсу.

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