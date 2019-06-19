АВТОВАЗ начал производство обновленной LADA 4x4

АВТОВАЗ начал серийное производство обновленного внедорожника LADA 4x4. Как сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на свои источники, сейчас на предприятии выпускается по 165 внедорожников в сутки. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Между тем, сборка дорестайлинговых автомобилей LADA 4x4 уже прекращена. Обновленный внедорожник получил электрозеркала и новую приборную панель. Также в машине появились сиденья измененной формы от тольяттинской компании «Лада-Пласт» и боковая подушка безопасности. В ближайшие несколько месяцев LADA 4x4 получит новый руль с фронтальной подушкой безопасности и кожухом рулевой колонки.

Изменений в технической части не планируется – под капотом LADA 4x4 по-прежнему устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Также автомобиль имеет механическую коробку передач, полный привод, раздаточную коробку и блокировку межосевого дифференциала.

Цены на модернизированный внедорожник LADA 4x4 пока не объявлены. В настоящее время стоимость модели начинается от 523,9 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 26325 автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили LADA можно в каталоге «Цена Авто».