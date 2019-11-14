Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных машин

На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб. Как следует из исследования «Финэкспертизы», если в 2015–2017 годах таких машин становилось все больше, то в 2018-м, наоборот, стало меньше на 26,5% (2927 против 2162 соответственно).

Как полагают авторы исследования, существует несколько возможных причин, как владельцам элитных авто удается избежать уплаты налога с максимальным коэффициентом, пишет «РБК». Во-первых, они могли воспользоваться льготами, которые представляют некоторые регионы. Во-вторых, часть машин могли перерегистрировать на юридическое лицо. Еще одним объяснением может служить тот факт, что Минпромторг сократил перечень автомобилей, которые облагаются налогом с коэффициентом 3. Если в 2017 году в этом перечне было 165 моделей, то годом позже стало 153.

Эксперты также отметили, что хотя число автомобилей класса люкс (дороже 3 млн руб.) с 2015 по 2018 год практически удвоилось, средний размер налога на них неуклонно снижался. Например, средние начисления по транспортному налогу в сегменте машин от 5 млн до 10 млн рублей снизились на 33%. Как отмечает «Финэкспертиза», невозможно объяснить, почему автомобилей стало больше на 54%, а налоговые начисления выросли на 6,7%.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2019 года на территории Российской Федерации числится 13,4 тыс. автомобилей сегмента Luxury. Примерно треть (32%) от этого количества приходится на марку Bentley, что в количественном выражении составляет 4,3 тыс. экземпляров. На втором месте располагается Mercedes-Maybach с показателем 3,4 тыс. автомобилей, что эквивалентно доле в 25,5%. Далее следует Maserati (1,6 тыс. шт.), которому принадлежит 12% парка Luxury. Отметку в тысячу зарегистрированных машин преодолевает и Rolls-Royce (1,3 тыс. шт.), что соответствует почти каждому десятому люксовому автомобилю. Среди тех брендов, которые официально представлены на российском рынке, стоит также отметить Ferrari (780 шт.), Aston Martin (436 шт.) и Lamborghini (417 шт.).

Что касается рейтинга самых распространенных моделей сегмента Luxury, лидирует здесь Mercedes-Benz Maybach S-Class – по состоянию на 1 июля 2019 года в России насчитывалось 3016 этих автомобилей. Второе место занимает Bentley Continental GT (2353 шт.), а замыкает тройку лидеров еще один представитель британского бренда – Bentley Continental Flying Spur (834 шт.). Далее в рейтинге следуют два люксовых кроссовера – Maserati Levante (632 шт.) и Bentley Bentayga (588 шт.). Кроме них, в ТОП-10 наиболее распространенных автомобилей сегмента Luxury в РФ попали: Maserati Quattroporte (444 шт.), Rolls-Royce Phantom (440 шт.), Rolls-Royce Ghost (349 шт.), Rolls-Royce Wraith (342 шт.) и Maserati GranTurismo (197 шт.).

Между тем, за девять месяцев нынешнего года объем рынка новых люксовых машин в России составил 952 единицы, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. А вот продажи люксовых автомобилей с пробегом в отчетный период выросли на 6,9% до 1474 экземпляров.

Быстро узнать стоимость вашего автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».