«Жесткий» Brexit может вызвать кризис в автопроме Великобритании

Британские автопроизводители заявили о необходимости заключить "амбициозное" торговое соглашение с Евросоюзом о Brexit для поддержания конкурентоспособности отрасли и сохранения рабочих мест после выхода страны из ЕС.

Как говорится в сообщении Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), выход Великобритании из ЕС без соглашения, которое предусматривает беспрепятственную торговлю, согласование нормативных требований и доступ к рабочей силе из других стран, нанесет серьезный ущерб британской экономике и поставит под угрозу тысячи рабочих мест.

"Автомобильный сектор переживает период беспрецедентных изменений, и нам нельзя допускать того, чтобы давление, связанное с Brexit, отвлекало наше внимание от согласованной национальной промышленной стратегии. Сотрудничество между отраслью и правительством должно быть сильнее, чем когда-либо", - заявил президент SMMT Джордж Гиллеспи, которого цитирует агентство "Финмаркет".

По данным SMMT, если отрасль вернется к правилам Всемирной торговой организации (ВТО), тарифы на импорт комплектующих и экспорт автомобилей увеличат производственные расходы на 3,2 млрд фунтов стерлингов (4,1 млрд долларов) в год, что приведет к росту цен и снижению мирового спроса на британские автомобили. Выпуск машин к 2024 году может сократиться вдвое, до одного миллиона в год, а совокупные потери отрасли составят около 42,7 млрд фунтов стерлингов.

В Великобритании 12 декабря пройдут выборы в парламент, которые инициировал премьер-министр Борис Джонсон. Он надеется, что новый состав парламента поддержит соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, предложенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим Джонсоном. Он добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. В результате, теперь Brexit запланирован на 31 января.

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