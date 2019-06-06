АВТОСТАТ | Дилерская сеть Haval в России продолжает расти

Дилерская сеть Haval в России продолжает расти

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Дилерская сеть Haval в России продолжает расти

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Бренд Haval продолжает расширение своей официальной дилерской сети, которая пополнилась 6 автосалонами. Новые центры, предлагающие комплексные услуги по продаже автомобилей и сервисному обслуживанию, открылись в Курске, Пензе, Орле, Барнауле, Череповце и Казани. Таким образом, на сегодняшний день дилерская сеть Haval насчитывает 76 официальных центров марки, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Haval реализовали 8538 автомобилей, что в 3,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей России. Как отмечается, в будущем Haval ожидает дополнительного роста продаж благодаря активной стратегии развития, в том числе за счет расширения модельного ряда – появления нового купе-кроссовера Haval F7x российской сборки, который недавно поступил в продажу. Новинка предлагается в комплектациях Comfort, Elite и Premium по цене от 1 млн 549 тыс. рублей до 1 млн 819 тыс. рублей.

В каких городах есть дилерские центры Haval, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры китайские автомобили haval

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