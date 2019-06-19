АВТОСТАТ | Рейтинг новых внедорожников в РФ со средневзвешенной ценой до 1 млн рублей

Рейтинг новых внедорожников в РФ со средневзвешенной ценой до 1 млн рублей

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Рейтинг новых внедорожников в РФ со средневзвешенной ценой до 1 млн рублей

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали сегмент новых внедорожников, продаваемых на российском рынке, и составили их рейтинг с учетом средневзвешенной цены. Поскольку мы учитывали автомобили исключительно с полным приводом и ценой до 1 млн рублей, то в него попали лишь 4 модели.

Самой доступной из них является LADA 4x4, средневзвешенная цена которого составила 565 тыс. рублей. Также эта модель сохраняет звание самого популярного полноприводного автомобиля на российском рынке – за 10 месяцев нынешнего года она разошлась тиражом в 26325 единиц.

Второе место занимает Chevrolet Niva (757 тыс. руб.) с объемом продаж в 17436 экземпляров. Также в наш рейтинг попали и две модели УАЗа – внедорожники «Хантер» (783 тыс. руб.) и «Патриот» (937 тыс. руб.). С января по октябрь их реализация составила 894 и 10964 штуки соответственно.

Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Более подробная информация о средневзвешенных ценах на новые автомобили содержится в «Обзоре автомобильного рынка России», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

, источник: АВТОСТАТ

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