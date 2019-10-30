АВТОСТАТ | УАЗ «Пикап» получит автоматическую коробку передач

УАЗ «Пикап» получит автоматическую коробку передач

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УАЗ «Пикап» получит автоматическую коробку передач

Автомобильный рынок России - 2019
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Ульяновский автозавод в апреле 2020 года планирует начать продажи модели УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач. Также в следующем году в линейке УАЗ планируется появление нескольких спецверсий существующих моделей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», добавив, что более детальная информация о новинках появится ближе к старту продаж.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года УАЗ «Пикап» был продан на российском рынке в количестве 2605 машин (-2,6%), став самой популярной моделью в этом сегменте. В настоящее время УАЗ «Пикап» в базовой комплектации «Классик Fleet» предлагается за 839,9 тыс. рублей, а топовая версия «Максимум» обойдется покупателям в 1 млн 219 тыс. 900  рублей.

Напомним, с 1 октября российские дилеры Ульяновского автозавода начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Флагманская модель комплектуется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50, которая работает в паре с обновленным двигателем ЗМЗ Про, развивающим 150 л.с. и 235 ньютон-метров. Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ «Патриот» с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки новые опции спецверсии новые версии уаз уаз пикап

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