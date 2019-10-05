Испанский авторынок в октябре вырос на 6,3% и составил 93961 машину. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), рост продаж отчасти обусловлен низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. По итогам десяти месяцев 2019 года продажи автомобилей в этой стране составили 1 млн 059 тыс. 275 единиц (-6,3%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в октябре стал местный SEAT, реализовавший 7810 автомобилей (+11,4%). На втором месте идет Volkswagen, который увеличил продажи на 30,2% до 7739 единиц. Третью строчку занимает Peugeot, чей результат составил 7692 машины (-1,9%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (5816 шт., +2%) и KIA (5482 шт., +20,8%).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».