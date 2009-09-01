Продажи автомобилей в Японии выросли впервые за 13 месяцев

По итогам августа спрос на автомобильном рынке Японии впервые за 13 месяцев зафиксирован рост продаж – он составил 2,3%. Всего в Стране восходящего солнца в минувшем месяце было продано 198265 автомобилей, грузовиков и автобусов, сообщает Auto.Lenta.Ru .

Рост продаж в августе был отмечен у крупнейших японских автопроизводителей: Toyota увеличила реализацию на 9%, продав более 90 тысяч машин, а спрос на автомобили Honda вырос на 13%. Компания Nissan, третий по величине автопроизводитель Японии, сообщила о росте продаж на 1,4%.

Как считают эксперты, положительная динамика продаж обусловлена успехом правительственной программы по стимулированию спроса на новые автомобили, в рамках которой покупатели могут получить премию размером до 2700 долларов при утилизации машины старше 13 лет. По итогам полного финансового года спрос на новые автомобили в Японии, как считают эксперты, упадет примерно на 8,5% до 4,3 млн. машин.