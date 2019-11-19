Стали известны подробности о новом Dacia Sandero

Стали известны подробности о хэтчбеке Dacia Sandero (в России продается под маркой Renault) третьего поколения. По данным французского издания L'Argus, новинка перейдет на новую платформу, «унаследует» линейку силовых агрегатов Renault Clio, прибавит в оснащении, безопасности и качестве отделочных материалов. Премьера Sandero, вероятно, пройдет на Парижском автосалоне 2020 года, пишет портал Motor.ru.

Разрабатывая бюджетное семейство моделей Dacia, Renault-Nissan были вынуждены сменить архитектуру, чтобы уложиться в европейский экологический стандарт и обеспечить приемлемую пассивную безопасность по итогам краш-тестов. Новый Sandero откажется от «тележки» B0 и будет базироваться на упрощенной версии платформы CMF-B, знакомой по Clio пятого поколения и Nissan Juke.

По неофициальным данным, базовыми силовыми агрегатами в Европе станут трехцилиндровые литровые бензиновые двигатели мощностью 75 и 100 л.с. Более мощный турбомотор объемом 1,3 литра Sandero не получит. Линейка дизелей сократится до единственного 85-сильного мотора 1.5 dCi. Топ-версия Sandero Stepway станет полноценным кроссовером и обзаведется умеренно-гибридной силовой установкой E-Tech совокупной отдачей 140 л.с., состоящей из атмосферного 1.6 и электрического «довеска».

Ожидается, что европейская версия Sandero дебютирует осенью и поступит в продажу в последнем квартале 2020 года. После смены поколений, хэтчбек незначительно подорожает – на 200-300 евро.

Что касается российского аналога Sandero, то на нашем рынке европейский Sandero не появится. Вероятно, Renault подготовит для стран СНГ хэтчбек с похожей внешностью, но на шасси «Арканы» и с собственной линейкой двигателей.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».