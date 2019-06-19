АВТОВАЗ хочет выпускать автомобили по индивидуальным заказам

На АВТОВАЗе изучили запросы потенциальных клиентов и решили сформировать отдельное подразделение, которое будет заниматься созданием уникальных комплектаций автомобилей LADA, опираясь на индивидуальные требования покупателей. Как сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на свои источники, появление новой услуги стоит ждать в следующем году.

Например, клиент выбрал себе в дилерском центре LADA подходящий автомобиль в базовой комплектации. Затем он выбирает те опции, которые хочет, например, сиденья обшитые комбинированной кожей, климат-контроль и черный потолок. Дилер делает заявку на завод и такую машину комплектуют. В свою очередь, на АВТОВАЗе отказались комментировать эту информацию.

Напомним, модельный ряд LADA включает пять семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4, которые представлены в сегментах В, В+, SUV и LCV. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 295437 машин, что на 1,5% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA с начала года составила 20,8%, согласно данным АЕБ. Бестселлером АВТОВАЗа в январе – октябре стала LADA Granta, чья реализация выросла на 35% и составила 108686 автомобилей. Второй результат по объему реализации показала LADA Vesta – 91798 проданных машин (+6%).

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».