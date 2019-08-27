Каждый восьмой дилерский центр в РФ – отечественной марки

В ходе подготовки маркетингового отчета «Дилерские сети автопроизводителей в России» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что в нашей стране насчитывается 420 дилерских центров* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей отечественных марок.

Учитывая, что по состоянию на середину октября нынешнего года общее количество дилеров в РФ составило 3 323, получается, что на долю отечественных брендов приходится каждый восьмой автосалон.

Сегодня традиционные российские производители представлены только двумя марками – LADA и УАЗ. При этом дилерская сеть LADA остается крупнейшей в стране – на середину октября в ее состав входило 295 автоцентров. В свою очередь, интересы Ульяновского автозавода на тот момент представляли 125 дилеров.

Полный список дилеров отечественных марок (и не только) – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* Без учета отдельных сервисных центров