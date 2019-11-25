Мировой авторынок в октябре снизился на 4%

Мировой авторынок в октябре снизился на 3,8% до 7 млн 400 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 88 млн 260 тыс. машин. По итогам десяти месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире составила 74 млн 347 тыс. единиц (-5,3%), гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в октябре было реализовано 2 млн 274 тыс. машин (-4,1%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется шестнадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста страны и торговых споров с США. Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 333 тыс. машин, что на 2% ниже показателя годичной давности.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в октябре выросли на 6,6% и составили 1 млн 262 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы также показывают положительную динамику – в прошлом месяце на 11,7% до 367 тыс. единиц. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в октябре усилил падение до 5,2%, что обусловлено завершением госпрограмм стимулирования спроса.

В Южной Америке местные дилеры продали 272 тыс. автомобилей, что на 6,9% меньше, чем в октябре прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (310,6 тыс. шт., -25%), Канаду (161 тыс. шт., -0,8%) и Корею (154,1 тыс. шт., -2,4%).

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