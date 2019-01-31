Новый шоу-рум Cadillac и Chevrolet открылся в Воронеже

Компания General Motors Россия открыла первый официальный дилерский центр в Воронеже – «Автоград плюс». Новый шоу-рум является единственным официальным дилером премиальных автомобилей Cadillac и Chevrolet в Центрально-Черноземном регионе России.

Как сообщает пресс-служба GM Россия, пространство площадью 470 кв.м размещает весь модельный ряд брендов General Motors, представленный на российском рынке: Cadillac Escalade, Cadillac XT5, Cadillac CT6, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Traverse, Chevrolet Camaro, Chevrolet Corvette. Еще 1200 кв.м уделено сервисной зоне, в которой производится весь спектр технических услуг для автомобилей Cadillac и Chevrolet в соответствии с высочайшими стандартами качества брендов GM.

«Расширение географического присутствия в России является одной из наших главных стратегических целей на сегодняшний день. Для нас Воронеж является важной точкой реализации нашего потенциала в Центрально-Черноземном регионе», – отметил генеральный директор General Motors Россия Чиприан Сута.

По итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Cadillac реализовали 747 автомобилей (-17%). Бестселлером марки является флагманский Cadillac Escalade.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре этого года у российских дилеров Cadillac появятся компактный кроссовер XT4 и полноразмерный трехрядный внедорожник XT6, а продажи новинок стартуют в начале 2020 года. Напомним, ранее на российском рынке появился обновленный седан Cadillac CT6, который предлагается в двух комплектациях – Sport и Platinum – стоимостью 4 млн 850 тыс. рублей и 5 млн 690 тыс. рублей соответственно.



В каких еще городах есть дилерские центры Cadillac и Chevrolet, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».