Автомобили Skoda Octavia поступили на службу в полицию Петербурга

Группа автодилеров Skoda Wagner передала ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области семь новых автомобилей Skoda Octavia. Поставка автомобилей была осуществлена по итогам победы Skoda Wagner в открытом конкурсе в рамках государственного заказа, сообщает пресс-служба дилера.

Все автомобили оснащены передним приводом, 1,8-литровым двигателем мощностью 179 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Переданные машины представлены в комплектации Hockey Edition с актуальным для конца года зимним пакетом Ambition. Здесь доступны легкосплавные диски 6.5J x 16 Tunga, передние и задние датчики парковки, электрообогрев лобового стекла, подогрев задних сидений и 3-спицевого кожаного мультируля. Внешний облик моделей этой серии отличают оригинальные наклейки на кузове с фирменным логотипом и декоративные накладки на порогах. Линейка была создана эксклюзивно для российских автолюбителей.

Как отмечается, Skoda Octavia является одной из самых популярных моделей чешского бренда в сегменте корпоративных продаж. По данным группы автодилеров Skoda Wagner, 28% от общего объема реализации автомобилей этой модели приходится на корпоративный сектор.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в целом по России доля продаж корпоративным клиентам марки Skoda в общем объеме реализации чешского бренда составляет порядка 30%. Как заявили в пресс-службе Skoda, принимая во внимание перспективы выхода в 2020 году новых моделей, можно рассчитывать на то, что и в следующем году доля продаж корпоративным партнерам останется такой же высокой, и примерно каждый третий автомобиль будет реализован в этом сегменте. По данным компании, структура корпоративных продаж марки Skoda представлена следующим образом: 42% занимает Skoda Octavia, 39% – Skoda Rapid, 17% – Skoda Kodiaq и 2% приходится на долю Skoda Superb. Как отмечается, корпоративные клиенты компании практически в равной степени приобретают и «Октавию» и «Рапид», которые предлагают широкую гамму двигателей и возможности индивидуализации комплектаций под конкретные нужды клиентов.

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