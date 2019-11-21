Китайская марка Lifan оказалась на грани исчезновения

Конвейеры автозаводов компании Lifan в Китае простаивают уже несколько месяцев, и неизвестно, заработают ли они вновь. Плачевную ситуацию подтверждает и свежая статистика Китайской ассоциации автопроизводителей: в сентябре своих владельцев нашли 123 автомобиля марки, а в октябре – лишь 6 машин.

Как пишет портал «Авто Mail.ru», продажи автомобилей Lifan на китайском рынке снижаются в течение последних лет. Так, в 2018-м местные дилеры реализовали лишь 58 тыс. машин – очень скромный результат для 23-миллионного рынка.

Что касается ситуации в России, еще год назад Lifan был самым популярным китайским брендом на нашем рынке, но после закрытия сборочного производства в Черкесске дилеры вынуждены распродавать запасы машин. Например, в октябре в России был продан 221 «Лифан» – почти в 7 раз меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Lifan снизили реализацию в 3,4 раза до 3693 автомобилей.

Между тем, недавно Lifan объявила о возобновлении продаж кроссоверов Lifan X70 в России, но по данным «Авто Mail.ru», речь идет о поставках из последних партий автомобилей, выпущенных еще до остановки завода в Чунцине. Вполне вероятно, что скоро автомобильная марка Lifan окончательно уйдет в историю.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Lifan, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».