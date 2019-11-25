АВТОСТАТ | ТОП-10 регионов России по объему парка автомобилей европейских брендов

ТОП-10 регионов России по объему парка автомобилей европейских брендов

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ТОП-10 регионов России по объему парка автомобилей европейских брендов

Среднегодовые пробеги легковых автомобилей
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории РФ зарегистрировано 8,6 млн машин европейских марок (на 1 июля 2019 года). Это составляет почти 20% от всех легковых автомобилей в стране. Основу «европейского» парка образуют бренды Renault, Volkswagen, Opel и Skoda (суммарно 61%).

По количеству этих машин лидирует столица – в Москве насчитывается 1,3 млн «европейцев». Второе место занимает Московская область (781,1 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (631,7 тыс. шт.). Как отмечают эксперты агентства, на эти три региона приходится более 30% всех автомобилей европейских брендов в России.

Далее в этом рейтинге располагаются Краснодарский край и Свердловская область, в которых числится 351,9 тыс. и 254,1 тыс. таких машин соответственно. Кроме них, в ТОП-10 российских регионов по объему парка «европейцев» попадают: Ростовская область (251,4 тыс. шт.), Татарстан (235,5 тыс. шт.), Башкортостан (212,7 тыс. шт.), Калининградская область (208,8 тыс. шт.) и Челябинская область (193,7 тыс. шт.).

О том, сколько за год проезжают владельцы машин европейских марок, можно узнать в статистическом отчете «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили москва парк санкт-петербург европейские автомобили регионы-лидеры подмосковье

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