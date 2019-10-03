На Дальнем Востоке продлят мораторий на «ЭРА-ГЛОНАСС»

Федеральные власти продлят срок на ввоз на территорию Дальнего Востока праворульных подержанных автомобилей без системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщил вице-премьер РФ – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Напомним, упрощенный режим ввоза сроком на один год был введен 26 ноября 2018 года, пишет агентство «ТАСС». Он избавлял от обязательной установки кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввезенный подержанный автомобиль. Ранее жители ДФО попросили чиновников о продлении срока действия моратория.

Как отмечает руководитель категории Автомобили «Авито Авто» Кирилл Вотяков, авторынок Дальнего Востока довольно своеобразен и обособлен. Высокий спрос на праворульные машины в этом регионе обусловлен географической близостью Дальнего Востока и Японии, что позволяет местным жителям покупать подходящие по многим параметрам иномарки. Японские модели не уступают по качеству и выдерживают российский холод, при этом большой рынок автомобилей с пробегом позволяет выбрать машину по доступной цене.

«Одна из особенностей дальневосточного авторынка заключается еще и в законодательстве в отношении «ЭРА-ГЛОНАСС» – кнопки экстренного реагирования на ДТП. С 2017 года все регистрируемые в стране автомобили должны быть оснащены данной системой. Это создало трудности при массовом импорте машин из Японии. Во-первых, систему сложно интегрировать в японские модели, во-вторых, в Приморском крае работало всего две станции для установки «ЭРЫ», и справиться с объемом работы было проблематично. В итоге обязательная установка системы в регионе была отменена», – рассказал Кирилл Вотяков.

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