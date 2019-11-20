Haval может заключить специнвестконтракт на прежних условиях

Минпромторг готовит поправки в закон «О промышленной политике», которые позволят заключить специнвестконтракты на прежних условиях, несмотря на то, что в августе были утверждены условия нового контракта, так называемого СПИК 2.0. Но это смогут сделать лишь те, кто успел согласовать заявку на межведомственной комиссии (МВК), пишет газета «Ведомости». Изменения будут внесены «во избежание возникновения негативных последствий для инвесторов и в целях защиты законных ожиданий инвесторов при прохождении этапов заключения СПИК», говорится в уведомлении.

Напомним, 1 августа стало известно, что межведомственная комиссия по заключению СПИК одобрила проект китайского автоконцерна Great Wall. Он предполагает развитие уже построенного автозавода по выпуску автомобилей Haval в Тульской области, инвестиции в него уже составили 500 млн долларов. Компания намерена вложить более 42 млрд рублей в создание производства автомобилей в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления автомобилем, пояснял Минпромторг. Но контракт (его планировалось заключить с российской «дочкой» автоконцерна – «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус») так и не был подписан. Все остальные крупные российские автопроизводители успели заключить СПИК на прежних условиях.

На сегодняшний день на заводе Haval в Тульской области налажено производство трех моделей кроссоверов – Haval F7, Haval F7х и Haval H9. C момента открытия предприятия по состоянию на 20 ноября с его конвейера уже сошли 4696 автомобилей. Общий процент локализации достиг 30%, полностью локализовано производство стекол, аккумуляторов и химической продукции, включая масла. На данном этапе завод рассматривает возможность использования российского металла, кроме того, ведутся переговоры с крупнейшими российскими поставщиками автомобильных компонентов.

Логистические возможности завода Haval позволяют покрывать не только российский рынок, но и поставлять автомобили в страны ближнего зарубежья, такие как Казахстан, Азербайджан, Молдавию, Киргизию и Белоруссию. В перспективе предприятие планирует расширять зону экспорта.

Как сообщалось ранее, на первом этапе производственная мощность завода Haval составит 80 тыс. автомобилей в год. К 2020 году планируется выйти на максимальную мощность – 150 тыс. автомобилей в год. Предприятие включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.

По итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Haval реализовали 8538 автомобилей, что в 3,9 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval стал лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей России. Как отмечается, в будущем Haval ожидает дополнительного роста продаж благодаря активной стратегии развития, в том числе за счет расширения модельного ряда – появления нового купе-кроссовера Haval F7x российской сборки, который недавно поступил в продажу. Новинка предлагается в комплектациях Comfort, Elite и Premium по цене от 1 млн 549 тыс. рублей до 1 млн 819 тыс. рублей.

Полный список официальных дилеров Haval (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».