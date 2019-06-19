АВТОВАЗ объявил о начале «Черной пятницы»

АВТОВАЗ в своей официальной группе ВК LADA опубликовал пост, в котором говорится, что с 27 по 30 ноября во всех автосалонах марки стартует грандиозная «Черная пятница». При покупке автомобилей LADA будет действовать специальное предложение, позволяющее купить автомобиль LADA по очень выгодной цене.

При этом размер скидки не сообщается. Указывается, что более подробную информацию о распродаже можно получить у официальных дилеров LADA. В свою очередь, портал «Лада.Онлайн» обратился с данным вопросом в несколько дилерских центров, где сообщили, что скидки на модели LADA в дни «Черной пятницы» достигают 90 тыс. рублей. Максимальная выгода действует при покупке LADA Largus. Возможно, каждый дилер устанавливает индивидуальные скидки на модели LADA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 295437 машин, что на 1,5% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA с начала года составила 20,8%, согласно данным АЕБ. Бестселлером АВТОВАЗа в январе – октябре стала LADA Granta, чья реализация выросла на 35% и составила 108686 автомобилей. Второй результат по объему реализации показала LADA Vesta – 91798 проданных машин (+6%).

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».