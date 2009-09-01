АВТОВАЗ сократил складские остатки до 58 тысяч машин

За период простоя конвейера в августе АВТОВАЗ сократил запасы автомобилей на площадках завода и его дилеров с 86 до 58 тысяч машин, то есть на 28 тысяч машин, сообщил президент АВТОВАЗа Игорь Комаров. По его словам, продажи автомобилей Lada на российском рынке в минувшем месяце были чуть хуже, чем в июле.

Напомним, по итогам июля дилеры АВТОВАЗа реализовали 32426 автомобилей Lada – это на 3575 машин или 12,4 % больше, чем в предыдущем месяце.